Per vandaag is het aanbod van de NPO via de digitale ether (DAB+) aangepast. De NPO biedt minder aanbod via DAB+ maar het aanbod dat behouden blijft wordt in een hogere kwaliteit uitgezonden.

Themakanalen

Per vandaag is de doorgifte van de radiozenders NPO 3FM Alternative, NPO Radio 4 Concerten, NPO FunX Slow Jamz, NPO FunX Fissa via DAB+ definitief gestopt. Het stoppen van beide radiozender was eerder al aangekondigd door de NPO in haar Concessiebeleidsplan over de periode 2022-2026. De uitzendingen van NPO FunX Slow Jamz en NPO FunX Fissa wordt voortgezet via Internet.

Kwaliteit

De uitzendkwaliteit van de bestaande radiozender van de NPO via DAB+ is echter wel verbeterd. Doordat er vier radiozenders minder worden doorgegeven via het DAB+-kanaal van de Nederlandse Publieke Omroep kan de kwaliteit van de bestaande radiozenders worden verhoogd.

NPO Radio 1 zendt nu uit in een kwaliteit van 128 kbps (was 96 kbps), NPO Radio 4 in 152 kbps (was 128 kbps) en alle overige radiozenders in een kwaliteit van 120 kbps. Het gaat hierbij om NPO Radio 2, NPO 3FM, NPO Radio 4, NPO Radio 5, NPO Funx, NPO Soul and Jazz, NPO Sterren NL en NPO 3FM KX Radio.