NPO Radio 1 komt met reeks nieuwe podcasts

NPO Radio 1 lanceert vanaf maandag 23 maart elke dag een nieuwe podcast-titel. De radiozender speelt hiermee in op de groeiende vraag naar podcasts.

“Behoefte”

“Natuurlijk blijft NPO Radio 1 de actualiteit op de voet volgen op zender, online en via podcasts zoals de luisteraar dat van ons gewend is. Daarnaast verwachten wij dat er nu ook behoefte is aan podcasts over onderwerpen die net iets losser staan van de crisissferen waarin we verkeren”, zegt Laurens Borst, zendermanager van NPO Radio 1.

De nieuwe podcasts zijn:

Cokevissers (WNL) . Een grote lading cocaïne wordt ontdekt in een viskotter uit Urk. Toeval? Of blijken de streng gereformeerde vissers een grote spil in de drugswereld? In Cokevissers ontdekt misdaadjournalist Wouter Laumans een gemeenschap waar dingen soms heel anders liggen dan ze lijken.

. Een grote lading cocaïne wordt ontdekt in een viskotter uit Urk. Toeval? Of blijken de streng gereformeerde vissers een grote spil in de drugswereld? In Cokevissers ontdekt misdaadjournalist Wouter Laumans een gemeenschap waar dingen soms heel anders liggen dan ze lijken. Anne+ (BNNVARA) . In de 5-delige podcast ANNE+ hoor je schrijvers Hanna Bervoets, Esther Duysker, Pete Wu, Nina Polak en Gijs van der Sanden over liefde, intimiteit, vriendschap en volwassen worden. Reflectieve en gevoelige gesprekken met een nieuwe generatie denkers, opiniemakers en dromers. De podcast is een samenwerking met het gelijknamige NPO 3-tv-programma.

. In de 5-delige podcast ANNE+ hoor je schrijvers Hanna Bervoets, Esther Duysker, Pete Wu, Nina Polak en Gijs van der Sanden over liefde, intimiteit, vriendschap en volwassen worden. Reflectieve en gevoelige gesprekken met een nieuwe generatie denkers, opiniemakers en dromers. De podcast is een samenwerking met het gelijknamige NPO 3-tv-programma. TBS (KRO-NCRV). TBS volgt drie patiënten uit tbs-instelling De Rooyse Wissel in het Limburgse Venray. De tbs’ers hebben een celstraf uitgezeten voor ernstige delicten, maar worden nu klaargestoomd voor een leven buiten de omheining waarin ze leven. Is er voor deze tbs’ers een tweede kans en wat moeten zij daarvoor doen?

TBS volgt drie patiënten uit tbs-instelling De Rooyse Wissel in het Limburgse Venray. De tbs’ers hebben een celstraf uitgezeten voor ernstige delicten, maar worden nu klaargestoomd voor een leven buiten de omheining waarin ze leven. Is er voor deze tbs’ers een tweede kans en wat moeten zij daarvoor doen? Roast van Joost (PowNed) . Een rebels geluid van opiniemaker Joost Eerdmans. In deze podcast geeft hij wekelijks zijn eigenwijze kijk op de actualiteit.

. Een rebels geluid van opiniemaker Joost Eerdmans. In deze podcast geeft hij wekelijks zijn eigenwijze kijk op de actualiteit. Koos in de oorlog (NTR). Tv-maker Koost Postema (87) maakte als jongen het bombardement op Rotterdam mee tijdens de Tweede Wereldoorlog. In deze podcast haalt Postema herinneringen op aan zijn leven in de oorlog.

Meer informatie via https://www.nporadio1.nl/podcasts