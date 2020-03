NPO Radio 2 brengt vanavond NPO Radio 2’s Eerste Online Festival

Vanavond komt NPO Radio 2 met NPO Radio 2’s Eerste Online Festival. Het festival met veel bekende artiesten zal zich geheel op Internet afspelen.

Line-up

De line-up van NPO Radio 2’s Eerste Online Festival is inmiddels compleet. Op vrijdag 27 maart hoor je van 18.00 tot 00.00 uur Nederlandse artiesten als Ilse DeLange, Danny Vera en 3JS vanaf een podium in de huiskamer van de luisteraar. Ook Marlijn Weerdenburg, Steffen Morrison, Darlyn, Ed Struijlaart, Elske DeWall, Tim Akkerman en Judy Blank (samen met Pablo van de Poel van DeWolff) treden op tijdens het festival.

“Steun in de rug”

“Met NPO Radio 2’s Eerste Online Festival willen we de zzp’ers in de vaderlandse muziekwereld een steun in de rug geven en roepen we de luisteraars op om zzp’ers in welke beroepsgroep dan ook te helpen“, aldus de radiozender.

Youtube

De complete optredens zijn online te volgen op het YouTube-kanaal van de artiesten. Op NPO Radio 2 wordt er geschakeld tussen de podia en wordt van elk optreden twee nummers uitgezonden. De presentatie is in handen van onze Rob Stenders, Wouter van der Goes en Frank van ’t Hof.

NPO 2 Extra

De avond is ook te volgen op de digitale themazender NPO 2 Extra. De themazender is bij KPN te zien op kanaal 88 en bij Ziggo op kanaal 222 en daarnaast via Internet te zien.

Alle live-links naar de optredens zijn hier te vinden

Afbeelding: