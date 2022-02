NPO Radio 2 staat tot en met vrijdag 25 februari acht dagen lang in het teken van de ‘80s Achtdaagse’ met alleen maar muziek uit de jaren 80.

80’s klassiekers

Acht dagen lang kunnen luisteraars hun favoriete ‘80s-klassiekers aanvragen via de NPO Radio 2-app en hun herinneringen delen. De dj’s staan uitgebreid stil bij de verhalen die verbonden zijn aan de aangevraagde nummers. Dat kunnen heel persoonlijke herinneringen zijn, maar natuurlijk staat menig luisteraar ook nog de opmars van de homecomputer en walkman bij, net als de Koude Oorlog, de EK-zege in 1988, de Rubiks Kubus, schoudervullingen en tv-series als Knight Rider en Zeg ‘ns AAA. En dat alles tegen een achtergrond van Nederpop, Neue Deutsche Welle, punk, new wave, ska, pop en rock.

Beat The Minute

In elk programma wordt tijdens de achtdaagse een speciale ‘80s-versie van Beat The Minute gespeeld, met uitsluitend muziekfragmenten uit de jaren 80.

Duo-presentatie

Op vrijdag 25 februari, de laatste dag van de ‘80s Achtdaagse, zijn de hele dag dj-duo’s te horen op NPO Radio 2. Jan-Willem Roodbeen & Jeroen Kijk in de Vegte bijten traditiegetrouw het spits af om 06.00 uur; om 09.00 uur gevolgd door Bart Arens & Giel Beelen. Tussen 12.00 en 14.00 uur zijn Corné Klijn & Emmely de Wilt te horen en daarna Paul Rabbering & Jeroen van Inkel. Wouter van der Goes & Frank van ‘t Hof sluiten tussen 16.00 en 20.00 uur de ‘80s Achtdaagse af met vier uur lang vinyl, waarbij alle verzoekjes vanaf single of lp worden gedraaid.

Meer informatie via de website van de radiozender. Luisteren kan via FM, DAB+, alle (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet.