NPO Radio 2 komt met Internationale Songfestival Top 50

Zestien landen doen mee aan de Internationale Songfestival Top 50 van NPO Radio 2. Inwoners kunnen per land stemmen op hun favoriete Songfestivalliedjes. Ze hebben hierbij de keuze uit ruim 1500 songs. Alle stemmen tezamen bepalen welk liedje op de eerste plaats komt van de Internationale Songfestival Top 50.

Finaledag

NPO Radio 2 is de initiatiefnemer en organisator van dit evenement en zendt de lijst uit van 12.00 tot 16.00 uur op zaterdag 22 mei, de finaledag van het Eurovisie Songfestival 2021. Deelnemende landen zijn onder meer Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Israël en Griekenland.

Stemweek

In Nederland kunnen de stemmers hun favorieten selecteren van maandag 10 mei tot en met vrijdag 14 mei via de website van de radiozender, waarbij zij minimaal drie en maximaal vijftien liedjes kunnen kiezen. De stemweek wordt op maandag 10 mei geopend in Aan De Slag!, het NPO Radio 2-programma van dj Bart Arens. Op zaterdag 15 mei wordt de Internationale Songfestival Top 50 bekendgemaakt.

Televisie

Het tv-programma Songfestival Top 50 Muziekcafé besteedt op zaterdag 15 mei (NPO 1, 21.30 uur, AVROTROS) ook op muzikale wijze aandacht aan deze lijst. Vanuit de Eurovisie Songfestival-stad Rotterdam spelen artiesten onder leiding van twee bekende pianisten een muzikaal spel rond de grootste Songfestival-hits en de bekendmaking van de Internationale Songfestival Top 50.

Meer informatie via de website van de radiozender.

