NPO Radio 2 zendt ook dit jaar weer live uit vanaf Concert at SEA op de Zeeuwse Brouwersdam. Op donderdag 30 juni, vrijdag 1 en zaterdag 2 juli doen de NPO Radio 2-dj’s Giel Beelen, Wouter van der Goes, Frank van ’t Hof, Bart Arens en Carolien Borgers verslag van het festival met veel live muziek.

Optredens

De Brouwersdam stroomt na twee jaar weer vol festivalbezoekers. Na twee succesvolle edities van Concert at HOME vindt dit jaar zoals vertrouwd voor de vijftiende keer Concert at SEA plaats. Op donderdag 30 juni start de eerste uitzending met een live concert van Kensington. Daarnaast verzorgen onder anderen Chef’Special, Krezip, Son Mieux en Musketiers intieme optredens speciaal voor NPO Radio 2 en natuurlijk hoor je veel live muziek vanaf de verschillende podia.

BLØF

Traditiegetrouw wordt Concert at SEA afgesloten met een optreden van BLØF. Het concert is live te volgen op NPO Radio 2. Tot de line-up behoren verder onder anderen: The Script, MAAN, DI-RECT, Suzan & Freek, Davina Michelle, Racoon en Miss Montreal.

Programma

NPO Radio 2 live vanaf Concert at SEA kent de volgende uitzendtijden:

Donderdag 30 juni

22.00 tot 00.00 uur Giel Beelen

22.15 uur Kensington live

Vrijdag 1 juli

16.00 tot 20.00 uur Wouter van der Goes en Frank van ‘t Hof

20.00 tot 00.00 uur Bart Arens en Giel Beelen

Zaterdag 2 juli

16.00 tot 20.00 uur Carolien Borgers en Giel Beelen

20.00 tot 00.00 uur Wouter van der Goes en Frank van ‘t Hof

22:30 uur BLØF live

Luisteren

Het evenement is te volgen via NPO Radio 2, nporadio2.nl, de NPO Radio 2-app en de social media kanalen van NPO Radio 2. Luisteren kan via FM, DAB+, alle digitale radiopakketten en wereldwijd via Internet.