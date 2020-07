Het is soul, funk en disco wat de klok slaat tijdens het NPO Radio 2 Soul Weekend op zaterdag 11 juli en zondag 12 juli.

North Sea Jazz Festival

Het North Sea Jazz Festival gaat aanstaand weekend helaas niet door, maar muziekliefhebbers horen op NPO Radio 2 toch de beste soul, funk en disco. Op beide dagen is van 06.00 tot 20.00 uur het Soul ABC te horen. De NPO Radio 2-dj’s nemen de luisteraars mee door de soulmuziekhistorie aan de hand van het alfabet. Gestart wordt zaterdagochtend met songs die beginnen met de letter A; nummers met de letter Z vormen zondagavond de afsluiting.

NPO Radio 2 Soul Night Live

Op zaterdag 11 juli begint om 20.00 uur de NPO Radio 2 Soul Night Live. De dj’s Wouter van der Goes, Frank van ‘t Hof, One’sy Muller en Corné Klijn ontvangen op een speciale locatie elk uur een artiest. Met live optredens van onder anderen Benny Sings, Michelle David & Gospel Sessions, Nona en Kraak & Smaak. Een klein groepje luisteraars heeft kaarten gewonnen om deze intieme muzieksessie bij te wonen.

Themadag

Op zondagavond haakt NPO Radio 2 aan bij de gezamenlijke themadag Nederland tegen racisme, waarbij NPO en de omroepen op tv, radio en online tal van programma’s presenteren die in het teken staan van de actuele discussie rond racisme en andere vormen van uitsluiting. De NPO Radio 2-dj’s Wouter van der Goes en One’sy Muller maken een thema-uitzending (KRO-NCRV en AVROTROS) met verschillende gasten en luisteraars, van 20.00 tot 22.00 uur. Aansluitend is tot 00.00 uur Soul Night Live te horen met optredens van artiesten van eigen bodem.

Het themakanaal NPO Radio 2 Soul & Jazz staat zaterdag 11 juli en zondag 12 juli volledig in het teken van jazz. Luisteren kan hier.

Meer informatie: www.nporadio2.nl

