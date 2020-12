NPO Radio 2 zendt ‘De Net Niet Top 2000’ uit op nieuwjaarsdag

NPO Radio 2 staat nieuwjaarsdag in het teken van songs die ‘de lijst der lijsten’ op de valreep niet hebben gehaald: ‘De Net Niet Top 2000’

Geen plek in de ‘lijst der lijsten’

Vanaf 1e Kerstdag tot het einde van dit jaar staat NPO Radio 2 in het teken van de Top 2000. De lijst der lijsten wordt oudejaarsavond rond 23.59 uur afgesloten. Op nieuwjaarsdag volgt er nog een toetje voor de luisteraars van NPO Radio 2. Onder de noemer De Net Niet Top 2000 gaan de dj’s van NPO Radio 2 samen met de luisteraars op zoek naar de nummers die de Top 2000 net niet hebben gehaald.

“Grasduinen”

Rob Stenders is de stuwende kracht achter De Net Niet Top 2000. “Elk jaar heb ik er wel weer een paar: fantastische liedjes waar ik vol overgave op heb gestemd, maar die de NPO Radio 2 Top 2000 toch nét niet hebben gehaald. Hoe leuk is het om op nieuwjaarsdag de hele dag te grasduinen in al die geweldige muziek die net buiten de boot is gevallen? Samen met de luisteraars, want ook op die liedjes hebben nog steeds veel mensen gestemd. We maken er een feest van, voor mij is dit de mooiste manier om het nieuwe jaar bij NPO Radio 2 te beginnen. Nét niet is nog nooit zo leuk geweest!”

Presentatie

Giel Beelen bijt tussen 06.00 en 09.00 uur het spits af van De Net Niet Top 2000. Daarna is Bart Arens te horen en vanaf 12.00 uur presenteert Gijs Staverman. Rob Stenders, Caroline Brouwer en Leo Blokhuis nemen de uren tot 18.00 uur voor hun rekening. Wouter van der Goes en Frank van ’t Hof zijn tot 22.00 uur te horen. Tijdens de afsluitende uren, tot 00.00 uur, wisselen verschillende dj’s elkaar af.

Luisteren

De Net Niet Top 2000, NPO Radio 2, vrijdag 1 januari, 06.00 tot 00.00 uur. Luisteren kan via FM/DAB+, alle (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet.

