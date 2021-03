NPO Radio 4 hele week in teken van de Matthäus

NPO Radio 4 staat van zondag 28 maart tot en met vrijdag 2 april in het teken van de Matthäus, met veel aandacht voor passiemuziek en in het bijzonder de Matthäus-Passion van J.S. Bach. Zo wordt van maandag 29 maart tot en met vrijdag 2 april in elk programma minstens één fragment uit de Matthäus gedraaid.

Live opnames

NPO Radio 4 zendt twee complete live opnames van de Matthäus-Passion uit. Op zondag 28 maart is in het Zondagmiddagconcert (vanaf 13.00 uur) de Matthäus-Passion door het Koninklijk Concertgebouworkest o.l.v. Philippe Herreweghe te horen. Dinsdag 30 maart valt tijdens het Avondconcert (vanaf 19.00 uur) de oerversie van Bachs Matthäus-Passion door de Nieuwe Philharmonie o.l.v. Johannes Leertouwer te beluisteren.

Bachvereniging

Op donderdag 1 april is de Nederlandse Bachvereniging in de NPO Radio 4-studio te gast. Gedurende de hele dag brengen ze live aria’s ten gehore uit de Matthäus-Passion van Bach.

Matthäus en Johannes op tv

Ook op televisie kunnen liefhebbers van Bachs passies genieten: op NPO 2 is zondag 28 maart om 13.00 uur de registratie van de Matthäus-Passion met het Amsterdam Baroque Orchestra & Choir o.l.v. Ton Koopman te zien (Omroep MAX). Op vrijdag 2 april zendt NPO 2 om 19.20 uur de registratie uit van de Johannes-Passion door de Nederlandse Bachvereniging o.l.v. René Jacobs (NTR).

Podcasts

Naast de succesvolle Matthäus-podcast die Carel den Hertog en Lex Bohlmeijer vorig jaar hebben gemaakt, is er dit jaar ook de podcast Meer dan Matthäus, over alle passiemuziek die er naast de Matthäus ook nog bestaat. Ook de Podium Witteman Podcast heeft aandacht voor passiemuziek.

Meer informatie op de website van de radiozender. Luisteren kan via FM, DAB+ en Internet.

