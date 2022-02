NPO Radio 5 staat tot en met vrijdag 18 februari in het teken van de jaren 60 tijdens De Week van de Jaren 60.

Sixties Jukebox

In De Week van de Jaren 60 kunnen luisteraars van maandag 14 tot en met donderdag 17 februari live een lied aanvragen uit de Sixties Jukebox, die te bekijken is op nporadio5.nl. Nadat het nummer is gedraaid, mag de luisteraar zelf een golden oldie toevoegen aan de jukebox als plaat(s)vervanger van het nummer dat zojuist te horen is geweest. De dj’s van NPO Radio 5 zorgen er samen voor dat de jukebox bij de start gevuld is met evergreens uit de sixties, van Fleetwood Mac tot Conny Stuart, van The Rolling Stones tot Gerry & The Pacemakers.

Evergreen Toplijst

De Week van de Jaren 60 wordt op vrijdag 18 februari afgesloten met de Evergreen Toplijst van de Jaren 60, te horen tussen 06.00 en 20.00 uur op NPO Radio 5. De Toplijst wordt samengesteld door de luisteraars die kunnen stemmen van zaterdag 12 tot en met woensdag 16 februari.

NPO Radio 5, De Week van de Jaren 60, van zaterdag 12 februari tot en met vrijdag 18 februari. Zie voor meer informatie nporadio5.nl. Luisteren kan via DAB+, alle digitale radiopakketten en wereldwijd via Internet.