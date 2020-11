NPO Radio 5 in het teken van Evergreen Top 1000

Vanaf maandag, 23 november, staat NPO Radio 5 een week lang in het teken van de Evergreen Top 1000. De lijst is tot en met vrijdag te horen.

Nieuwe nummer 1

Roller Coaster van Danny Vera is door de luisteraars van NPO Radio 5 dit jaar verkozen tot de nummer 1 van de NPO Radio 5 Evergreen Top 1000. Roller Coaster stoot Het Dorp van Wim Sonneveld van de eerste plaats, dat nu, na negen jaar op nummer 1, op plek twee eindigt. De volledige lijst is te vinden op de website van de radiozender.

Luisteren

De Evergreen Top 1000 is van maandag 23 november tot en met vrijdag 27 november dagelijks tussen 06.00 tot 20.00 uur te horen op NPO Radio 5. Het dj-team bestaat uit Bert Haandrikman, Hans Schiffers, Daniel Dekker, Tom Herlaar, Bert Kranenbarg, Manuëla Kemp en Henkjan Smits. In vijf dagen tellen zij af naar de nummer 1. De radiozender is te beluisteren via DAB+, alle (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet.

Televisie

Manuëla Kemp en Henkjan Smits presenteren ook dit jaar weer het televisieprogramma NPO Radio 5 Evergreen Top 1000 (Omroep MAX), vanaf maandag 23 november elke werkdag om 15.40 uur op NPO 1. Vanuit Studio 23 in Hilversum vertellen zij de verhalen áchter de bekende hits uit de lijst en laten Manuëla en Henk de mooiste videoclips zien.

