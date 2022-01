Tineke de Nooij is op zaterdag 29 januari voor de laatste keer te horen in de allerlaatste uitzending van TinekeShow. Deze speciale radio-uitzending wordt live uitgezonden vanuit Beeld & Geluid en is te horen van 12.00 tot 16.00 uur bij MAX op NPO Radio 5 en te kijken via nporadio5.nl.

Met deze laatste TinekeShow komt er een einde aan Tinekes rijke en memorabele radio- en televisiecarrière van ruim zestig jaar. In de extra lange en feestelijke live-uitzending schuiven speciale gasten aan én is er livemuziek van diverse artiesten, begeleid door de Marcel Fisser Band.

Eerder gaf Tineke aan dat ze stopt met radiomaken, zodat ze meer van haar vrije tijd kan genieten en meer kan reizen. Wel blijft Tineke aan MAX verbonden en zal waar nodig invalwerk voor MAX verrichten. Angela Groothuizen volgt De Nooij op bij NPO Radio 5.

