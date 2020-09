NPO Radio 5 week lang in teken van 50 jaar Toppop

NPO Radio 5 duikt van maandag 21 tot en met vrijdag 25 september in het roemruchte verleden van het tv-programma Toppop. Elke dag wordt de Toppop Quiz gespeeld en zijn portretten te horen van mensen die aan de legendarische AVRO-show hebben meegewerkt. In Volgspot schuift van maandag tot en met donderdag tussen 20.00 en 22.00 uur een gast aan die vertelt over zijn herinnering aan Toppop.

Quiz

Tijdens de Toppop Quiz, die een aantal keer per dag wordt gespeeld, kunnen luisteraars hun Toppop-kennis etaleren. Afsluiting van elke quiz vormt De Vraag van Ad, gesteld door Mister Toppop Ad Visser.

Volgspot

In het radioprogramma Volgspot halen Ad Visser, Erik van der Hoff (Roberto Jacketti & The Scooters), Bas Westerweel (Toppop-presentator van 1986-1988) en regisseur Chris Berger herinneringen op aan de gouden Toppop-jaren.

Classics

De week wordt afgesloten met de Toppop Classics Avond, waarbij vier uur lang favorieten van luisteraars te horen zijn. De presentatie is in handen van Hans Schiffers (20.00 tot 22.00 uur) en Ron Brandsteder (22.00 tot 00.00 uur).

Luisteren

NPO Radio 5 is te beluisteren via DAB+, alle (digitale) radiopakketten, app en wereldwijd via Internet.

