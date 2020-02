NPO Radio 5 zendt Week van de Jaren 60 in mono uit

NPO Radio 5 zendt tijdens de Week van de Jaren 60 niet in stereo maar in mono uit. De week waarin de jaren 60 centraal staan begint morgen, zaterdag 15 februari. De radiozender is dan een week lang alleen in mono te beluisteren. “Muziek uit die tijd klinkt ook weer zoals toen: NPO Radio 5 gaat tijdens de Week van de Jaren 60 weer terug naar mono“, aldus de radiozender.

Jeroen van Inkel

De knop gaat op zaterdag 15 februari om 07.00 uur om: vanaf dan is de muziek op NPO Radio 5 een week lang in mono te horen. DJ Jeroen van Inkel, bedenker van dit initiatief: “Dit is een mooie manier om terug te gaan naar de jaren zestig. Veel radiozenders zonden toen nog in mono uit en wij willen dat gevoel weer een week lang terugbrengen.”

Luisteraar bepaalt

De Week van de Jaren 60 wordt op vrijdag 21 februari afgesloten met de door de luisteraars samengestelde lijst met Evergreens van de Jaren 60. De luisteraar bepaalt: er kan nog tot donderdag 20 februari 12.00 uur worden gestemd via www.nporadio5.nl. DJ Bert Haandrikman maakt kort na sluiting van de stembus om circa 13.15 uur de top 5 bekend op NPO Radio 5.

Klassieke radiofragmenten

Tijdens de Week van de Jaren 60 is volop muziek te horen van sixties-helden zoals Creedence Clearwater Revival, Boudewijn de Groot, Cliff Richard, Édith Piaf, Golden Earring en Elvis Presley. Daarnaast passeren ook tal van klassieke radiofragmenten de revue: het verslag van de maanlanding, het huwelijk van Beatrix, de legendarische ‘ik ga bij Japie wonen’-reclamespot, historische hersengymnastiek, memorabele jingles, maar ook berichten voor land- en tuinbouw van weleer.

NPO Radio 5

NPO Radio 5 is dé zender met muziek uit de jaren 60, 70 en 80

