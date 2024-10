De Stemweek voor de Evergreen Top 1000 van NPO Radio 5 is vanmorgen geopend door Björn Ulvaeus van ABBA. Stemmen kan tot vrijdag 1 november aanstaande via deze website.

Uitzending lijst

De Evergreen Top 1000 is te horen van maandag 18 november tot en met vrijdag 22 november tussen 06.00 en 21.00 uur op NPO Radio 5. De uitzending is tijdens deze uren ook live te zien op nporadio5.nl en op NPO 1 extra.

Stemweek

Tijdens de Stemweek van zaterdag 26 oktober tot en met vrijdag 1 november is op NPO Radio 5 alleen muziek uit de keuzelijst te horen. Luisteraars kunnen naast muziek uit de keuzelijst ook stemmen op vrije keuzes. In de stemweek draait het om muzikale verkiezingen, met onderdelen die ook bij landelijke verkiezingen horen: exit polls, lijsttrekkers, campagneteams en een ‘hoofd stembureau’ op de stemfinaledag.

Stemfinaledag

Tijdens de Stemfinaledag op vrijdag 1 november staan de hoofden stembureaus Gerja Wolf en Bert Kranenbarg via exit polls stil bij de ontwikkelingen in de lijst. Welke liedjes dreigen buiten de Top 1000 te vallen? Wat is het resultaat van de campagnes van de lijsttrekkers? Welk lied stijgt sensationeel? Rond 19.45 uur maakt Erik de Zwart de top 10 van de Evergreen Top 1000 van 2024 bekend op alfabetische volgorde. De daadwerkelijke rangschikking van de tien hoogst genoteerden onthult NPO Radio 5 op de slotdag van de Evergreen Top 1000 op vrijdag 22 november tussen 19.30 en 21.00 uur.

Evergreen Top 1000 Première Party

De volledige Evergreen Top 1000 wordt maandag 11 november bekendgemaakt tijdens de Evergreen Top 1000 Première Party op NPO Radio 5. Bert Haandrikman en Bert Kranenbarg nemen tijdens een feestelijke show met publiek en live muziek de statistieken van de lijst onder de loep en kijken naar de cijfers achter de nummers, van 16.00 tot 18.00 uur op NPO Radio 5.

Televisie

De klassiekers uit de Evergreen Top 1000 van NPO Radio 5 zijn ook te zien in het tv-programma NPO Radio 5 Evergreen Top 1000. Presentator Bert Haandrikman neemt de kijkers en het publiek in de studio mee in de popgeschiedenis. Muziekclips worden afgewisseld met opmerkelijke verhalen achter songs en artiesten. NPO Radio 5 Evergreen Top 1000 is rond 15.30 uur te zien van maandag 18 tot en met vrijdag 22 november bij MAX op NPO 1. Meer informatie over de Evergreen Top 1000 is te vinden op de website van NPO Radio 5.