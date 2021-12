Rond de jaarwisseling worden de uitzendingen van de themazenders NPO 3FM Alternative en NPO Radio 4 Concerten gestopt. Dit heeft woordvoerder Marcel Frost, woordvoerder van de NPO bevestigd tegenover deze website. Beide radiozenders zenden momenteel uit via DAB+ en Internet.

Concessiebeleidsplan

Het stoppen van beide radiozender was eerder al aangekondigd door de NPO in haar Concessiebeleidsplan over de periode 2022-2026. “De programmering van NPO 3FM Alternative

en NPO Radio 4 Concerten stopt rond de jaarwisseling, omdat de doelgroepen steeds vaker luisteren naar bredere zenders, podcasts en/of online afspeellijsten“, aldus Frost. Naast de twee radiozenders worden ook de uitzendingen van de digitale televisiezenders NPO Zappelin Extra en NPO Nieuws stopgezet. Deze uitzendingen worden op 15 december aanstaande al gestaakt.

FunX Slow Jamz en FunX Fissa online verder

De uitzendingen van NPO FunX Slow Jamz en NPO FunX Fissa wordt rond de jaarwisseling stopgezet via DAB+ maar beide radiozenders blijven online uitzenden naast de bestaande themazenders van FunX.

DAB+

De vrijgekomen capaciteit door het verdwijnen van de radiozenders NPO 3FM Alternative, NPO Radio 4 Concerten, NPO FunX Slow Jamz en NPO FunX Fissa via de digitale ether (DAB+) wordt ingezet om de uitzendkwaliteit van de overgebleven themazenders te verbeteren. “De themazenders NPO Radio 2 Soul & Jazz, NPO 3FM KX, NPO Sterren NL blijven behouden en de uitzendkwaliteit op DAB+ wordt hetzelfde als van de hoofdkanalen van de NPO“, aldus Frost tegenover deze website. De hoofdzenders zenden momenteel uit in een kwaliteit van 96 kbps.