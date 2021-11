De NPO stopt per 15 december aanstaande met de televisiekanalen NPO Zappelin Extra en NPO Nieuws.

Concessiebeleidsplan

Het stoppen van de twee themakanalen was eerder al aangekondigd door de NPO in haar Concessiebeleidsplan over de periode 2022-2026. Een deel van de programmering van NPO Nieuws zal te zien zijn op NPO Politiek. Dit themakanaal gaat daarnaast ook sportevenementen uitzenden. “Het aanbod op NPO Nieuws is al op verschillende andere aanbodkanalen van de NPO te vinden en op onderdelen bovendien vergelijkbaar met dat op NPO Politiek/Nieuws/Sport. De toegevoegde waarde van het themakanaal NPO Zappelin extra is afgenomen, omdat het aanbod ook op andere kanalen wordt aangeboden, zowel lineair als on demand” aldus de publieke omroep.

15 december

Kabelnoord kondigt nu aan dat de uitzendingen van de twee themakanalen op 15 december aanstaande door de NPO worden stopgezet. De digitale themazenders zijn bij alle digitale televisie-aanbieders in Nederland te zien. Daarnaast zijn de televisiezenders ook online te bekijken. De themakanalen NPO 1 Extra, NPO 2 Extra en NPO Politiek/Nieuws/Sport blijven wel beschikbaar na 15 december.

Radio

De NPO gaat ook snijden in het aanbod van digitale radiozenders. In het Concessiebeleidsplan staat dat de NPO van plan is om de radiozenders FunX Slow Jamz, FunX Dance/Fissa, 3FM Alternative

en Radio 4 Concerten op te heffen. Wanneer de uitzendingen van deze kanalen via DAB+ en Internet wordt gestaakt is nog niet duidelijk.