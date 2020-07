De NPO is tevreden met de gewijzigde plannen van minister Slob (media) voor de toekomst van de Nederlandse Publieke Omroep. De minister past zijn plannen in diens vorig jaar verschenen visiebrief aan na constructief overleg met NPO, omroepen en zijn ministerie. “Dat betekent een stabiele financiering voor de komende jaren, aandacht voor regio-programmering op NPO 2 en een onveranderd NPO 3.”, aldus de NPO in een persbericht.

Nieuw plan

Minister Slob presenteerde woensdag een nieuw plan met betrekking tot de reclamezendtijd op de NPO . Eerder wilde de minister dat de NPO vanaf 2022 voor 20.00 uur geen reclame meer zou uitzenden maar nu is gekozen voor een plan waarin de reclamezendtijd in vijf jaar wordt afgebouwd naar de helft van wat het nu is. Het stapsgewijze plan om afstand te doen van de helft van de reclametijd op NPO1, NPO2 en NPO3 gaat in 2022 van start. Vanaf 1 januari 2021 zal er al geen reclame meer te zien zijn rond kinderprogramma’s en op de online kanalen van de publieke omroep.

NPO3 ongewijzigd

Ook het plan om jongerenzender NPO3 om te vormen naar NPO Regio is van tafel. Op verzoek van de NPO en in samenspraak met de omroepen is ervoor gekozen om op NPO2 een begin te maken met de regionale uitzendingen. Vanaf begin volgend jaar is er elke werkdag een blok van twee uur met regionale programmering te zien.

“Tevreden”

NPO-bestuursvoorzitter Shula Rijxman: “ Wij zijn blij dat maanden van constructief overleg tot dit resultaat heeft geleid. De nieuwe afspraken betekenen ruimte voor de regio op NPO 2, waardoor NPO 3 de kraamkamer kan blijven voor talent. Bovenal ontstaat er nu meer financiële rust.”

