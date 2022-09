De Nederlandse Publieke Omroep heeft de komende dagen uitgebreid aandacht voor het leven en het afscheid van de Britse koningin Elizabeth II. De speciale programmering begint vrijdag 16 september met een extra lange uitzending van Blauw Bloed (EO). De NOS doet maandag verslag van de begrafenis.

Zie het volledige overzicht hieronder.

Vrijdag 16 september

NPO 1, 16.00 uur: Blauw Bloed (EO); herhaling op zaterdag 17 september, NPO 1, 16.00 uur. In een extra lange uitzending van 45 minuten doet correspondent Lia van Bekhoven van dag tot dag verslag over wat er zich deze week afspeelde in het Verenigd Koninkrijk rondom het overlijden van de Britse koningin Elizabeth II.

Zaterdag 17 september

NPO 2, 17.00 uur: Evensong voor koningin Elizabeth II (KRO-NCRV). In herinnering aan de overleden Britse koningin Elizabeth II vindt een speciale evensong plaats in de basiliek van de H. Nicolaas in Amsterdam. Deze oecumenische viering wordt voorgegaan door mgr. Jan Hendriks, bisschop van Haarlem-Amsterdam en predikant René de Reuver, scriba van de PKN, in aanwezigheid van vertegenwoordigers van andere geloofsgemeenschappen. De Britse ambassadeur Joanna Roper houdt een toespraak tijdens deze nationale dankdienst.

Zondag 18 september

NPO 1, 20.25 uur: The Unseen Queen (EO). Deze documentaire werd speciaal vanwege het 70-jarige jubileum van de Britse koningin Elizabeth gemaakt. De makers kregen toestemming om door vierhonderd privé-films van de koningin te struinen en brachten zo haar jonge jaren in beeld. Vanaf de kinderwagen tot en met haar kroning in 1953.

Aansluitend via NPO Start en op NPO 1 extra (kanaal 81) rond 21.45 uur: live vooruitblik op de uitvaart van koningin Elizabeth II maandag door Blauw Bloed (EO).

NPO 1, 23.50 uur: Tribute To Her Majesty The Queen (EO). Een eerbetoon aan de langst regerende Britse monarch ooit. Koningin Elizabeth zat ruim 70 jaar op de troon. Al haar vier kinderen halen herinneringen op in exclusieve interviews. Ook komt een aantal mensen die met haar werkten aan het woord.

Maandag 19 september

Aanstaande maandag is de uitvaart van de koningin Elizabeth II. Het De uitvaart is in Westminster Abbey en zal worden bijgewoond door zo’n 2000 mensen, onder wie tal van staatshoofden en regeringsleiders. Zo zijn ook koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix uitgenodigd. De NOS doet rechtstreeks verslag van de ceremonie, op televisie, radio en online.

NPO 1: Goedemorgen Nederland (WNL) zendt in verband met de uitvaart van koningin Elizabeth II een uur langer uit.

NPO 1 en wereldwijd via BVN, 11.30 uur: NOS Uitvaart Koningin Elizabeth II. De NOS doet live verslag van de uitvaart in Londen. De presentatie is in handen van Jeroen Overbeek.

NPO 2, 18.30 uur: Samenvatting van de eerdere NOS uitzending over de uitvaart; herhaling op NPO 1 na het late NOS Journaal.

Radio

Ook op NPO Radio 1 is de uitvaart live te volgen. Mark Visser praat de luisteraar op gezette tijden bij in de lopende programmering. In Londen zijn verslaggevers Arjen van der Horst en Jozephine Trehy.

Online

Op NOS.nl en de NOS app zijn twee livestreams te zien: één volgt de NOS-uitzending op tv, dus inclusief ondertiteling en commentaar. De tweede livestream begint zodra er beeld is vanuit Londen en gaat door totdat de gehele ceremonie is afgelopen. Deze stream biedt alleen beeld, dus geen commentaar. Daarnaast wordt op NOS.nl en de NOS app een liveblog bijgehouden en is de uitvaart ook te volgen via de socials van de NOS.