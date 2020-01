“NPO wil samenwerken met streamingdiensten als Netflix”

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) staat open voor samenwerking met streamingdiensten als Netflix en Videoland op het gebied van groots opgezet nieuw Nederlands kwaliteitsdrama. Dit zei NPO-bestuursvoorzitter Shula Rijxman vandaag in haar nieuwjaarstoespraak in Hilversum.

Experiment

“We willen een experiment beginnen waarbij tot en met 2021 in totaal vijf producties mogelijk zijn. Partijen die zich hiervoor kunnen aanmelden zijn mediadiensten met een eigen platform, zoals bijvoorbeeld Netflix, Videoland, Disney plus en Amazon.”, aldus Rijxman

Voordelen

Rijxman: “Samenwerking levert ons twee belangrijke voordelen op: meer budget voor de hele Nederlandse creatieve industrie en een breder zichtbaar Nederlands product.” Het is dan voor het eerst in de geschiedenis dat de publieke omroep de samenwerking zoekt met commerciële partijen die eigen distributiemogelijkheden hebben. “Met een experiment kunnen we een goed beeld krijgen van alle voor- en nadelen”, verduidelijkt Rijxman.

Zorgvuldige aanpak

Omdat een dergelijke samenwerking volgens de wet de ‘publieke taakopdracht’ niet mag ondermijnen, vereist het initiatief een uiterst zorgvuldige aanpak. Dan gaat het over de procedure voor aanmelding en alle voorwaarden rond financiering, exclusiviteit en uitzendrechten. Hierover komt de NPO in een later stadium naar buiten.

Investeren

Los van dit experiment zal de NPO ook de komende jaren blijven investeren in Nederlands drama, een populair genre onder veel kijkers: “Ons publieke Nederlandse product is het waard om gezien en gehoord te worden in het overvolle medialandschap. Daarom zijn en blijven NPO Start, NPO Start Plus en NL Ziet ook zo belangrijk als onafhankelijke, Nederlandse on demand platforms.”