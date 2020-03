NPO Zapp komt met dagelijkse educatieve liveshow Zapplive Extra

NPO komt vanaf vandaag, woensdag 18 maart met een nieuwe liveshow: Zapplive Extra. De nieuwe show dient als nationale huiskamer waar kinderen hun vragen kunnen stellen en les krijgen van experts. Dit allemaal in verband met de maatregelen de overheid heeft genomen om het coronavirus in te dammen.

Live-programma

Het live-programma is een alternatief lesrooster dat elke middag aanhaakt bij educatieve Zapp-programma’s die gaan over onder anderen biologie (de Smerige Quiz, EO), wetenschap (Willem Wever, KRO-NCRV) en natuur (Freeks Wilde Wereld, VPRO). Nieuw is ook Het Klokhuis Maakt (NTR), een creatief programma waarbij kinderen masterclasses krijgen van Klokhuis-presentatoren en experts.

Deskundigen

Tijdens de uitzending komen deskundigen middels videoverbindingen aan het woord. Kinderen kunnen hun vragen stellen en met elkaar in gesprek gaan. Natuurlijk is er ook ruimte voor ontspanning en worden tips gegeven hoe je de dagen thuis het beste doorkomt. Zapplive Extra is een samenwerking tussen NPO Zapp en KRO-NCRV en wordt vanaf woensdag 18 maart elke doordeweekse dag van 13.00 tot 15.30 uur uitgezonden op NPO Zapp en NPO Start.

Educatieve programmering

NPO Zapp en de omroepen zetten zich in om ouders en docenten te ondersteunen met het brede aanbod van educatieve video’s en lesmateriaal. Schooltv Thuis biedt ouders de video’s van Schooltv, zodat zij zelfstandig met hun kinderen aan de slag kunnen om bijvoorbeeld tafels te leren met Fruit op Tafel, te leren lezen met Letterjungle en de Snapje?-video’s te bekijken voor handige ezelsbruggetjes. Docenten kunnen afspeellijsten maken en doorsturen naar hun leerlingen en zo hun noodgedwongen ‘onderwijs op afstand’ verlevendigen. Schooltv is beschikbaar via schooltv.nl, waar eenvoudig op leeftijd, leerjaar, vak of thema geselecteerd kan worden, of via NPO Start.

Jeugdjournaal

Ondertussen blijft ook het NOS Jeugdjournaal, met het ochtendjournaal om 08.45 uur en het avondjournaal om 19.00 uur, de vertrouwde plek waar de jeugd op de hoogte wordt gehouden van het laatste nieuws.

Programmering op Zappelin

Ook voor de allerkleinsten is de programmering aangepast. Kinderen uit de onderbouw kunnen ’s ochtends terecht bij Zappelin. Op het themakanaal Zappelin Extra zijn de hele ochtend programma’s voor peuters te zien en ’s middags voor zowel peuters als kleuters. Dit kanaal is te zien via de digitale televisiepakketten van onder andere Ziggo (kanaal 311) en KPN (kanaal 58). De zender is ook te zien via Internet.

Voor een totaaloverzicht van Zapp-programma’s over corona kunnen kinderen terecht op zapp.nl/corona.