NPO-zenders in teken van coronavirus; extra aanbod voor scholieren

In verband met de maatregelen die de overheid heeft genomen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen past de NPO haar aanbod aan op haar radio- en televisiezenders.

Nieuws en actualiteiten

De NPO besteedt op radio, televisie, online en via sociale media uiteraard veel aandacht aan de ontwikkelingen rondom het coronavirus. De talkshow Op1 gaat vanaf nu zes keer per week uitzenden, van zondag tot en met vrijdag, rond de klok van 22.30 uur. Het dagelijkse Goedemorgen Nederland wordt in uitzendtijd verlengd.

Talkshows

Ook de talkshows DWDD en Tijd voor Max (dat gaat samenwerken met De Luisterlijn) besteden elke dag op hun manier aandacht aan de ontwikkelingen. Sinds vorige week wordt het NOS Journaal van 20.00 uur elke dag voor doven en slechthorenden met een gebarentolk uitgezonden op het themakanaal NPO Nieuws.

Aanbod voor de jeugd

Omdat veel kinderen als gevolg van het sluiten van de scholen vanaf nu vooral thuis zullen zijn, besteedt de NPO veel aandacht aan ons aanbod voor de jeugd.

De NPO bereidt een speciaal educatief jeugdprogramma voor dat zo snel mogelijk elke middag op NPO Zapp live zal worden uitgezonden. Dit programma dient als nationale huiskamer waar kinderen hun vragen kunnen stellen. Ondertussen blijven het NOS Jeugdjournaal, Het Klokhuis en Schooltv vertrouwde plekken waar de jeugd op de hoogte wordt gehouden.

“Via NPO Start gidsen we schoolgaande kinderen op een prominente plek door het rijke aanbod van Schooltv, dat nu al volledig online te vinden is, opgedeeld in leeftijdsgroepen.”, aldus de NPO.

NPO Radio 1

Nieuwszender NPO Radio 1 staat elke dag uitgebreid stil bij de impact van het coronavirus, met ook live-verslagen van persconferenties, vragen van luisteraars en eventueel meer ingelaste actuele uitzendingen. De nieuwsbulletins worden waar nodig verlengd.

3FM

Ook op de andere NPO-radiozenders is het coronavirus een belangrijk onderwerp. NPO 3FM zendt elke avond bijzondere concerten uit van artiesten die als gevolg van de situatie niet kunnen optreden. Ook brengt 3FM jongeren en ouderen – op afstand – met elkaar in contact.

NPO Radio 5

NPO Radio 5, dat zich richt op 55-plussers, haakt aan op deze actie middels een telefooncirkel om mensen die zich in thuisisolatie bevinden in contact te brengen met anderen.

NPO Radio 2

Ook NPO Radio 2 opent vanaf maandag de lijnen: iedereen die zijn verhaal kwijt wil, kan terecht bij deze brede radiozender

NPO Radio 4

Op de klassieke muziekzender NPO Radio 4 worden concerten uitgezonden van orkesten en componisten die als gevolg van de bijzondere situatie nu niet uitgevoerd kunnen worden.

FunX

De urban zender NPO FunX brengt verhalen van luisteraars die zich inzetten voor anderen, in het bijzonder zorgverleners.

“Leven ziet er anders uit”

Shula Rijxman: “We beseffen dat het leven er nu voor veel luisteraars anders uitziet dan normaal. Veel mensen verblijven thuis. Met onze radiozenders willen we vooral deze dagen een plek zijn waar je je verhaal kwijt kunt. Samen houden we Nederland open.”