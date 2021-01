NPO zet gebarentolk in bij verkiezingsdebatten en Jeugdjournaal

De NPO zal bij de komende verkiezingsdebatten een gebarentolk inzetten. De debatten met gebarentolk zijn te zien via themakanaal NPO Nieuws. Daarnaast heeft de NPO besloten het NOS Journaal van 20.00 uur te blijven tolken, ook als de coronacrisis achter de rug is. Ook krijgt de uitzending van het NOS Jeugdjournaal een gebarentolk.

Slotdebatten

In ieder geval zullen de slotdebatten op 16 maart op NPO 1 worden uitgezonden met gebarentolk op NPO Nieuws. Van 19.00 tot 19.50 uur met de kleine partijen en van 20.35 tot 21.50 uur het debat met de grote partijen. Op zondag 14 maart is er voor de jeugd op NPO 3 een speciaal NOS Jeugdjournaal-verkiezingsdebat. Al deze debatten zijn dan ook via NPO Nieuws te volgen, maar dan met gebarentolk.

Ook NOS Jeugdjournaal

Naast deze extra inzet van gebarentolken bij de debatten, blijft de NPO ook na de coronacrisis doorgaan met het dagelijks tolken van het NOS Journaal van 20.00 uur op NPO 1. Voorts is besloten om vanaf 1 maart te beginnen met het inzetten van een gebarentolk tijdens de dagelijkse uitzendingen van het NOS Jeugdjournaal om 19.00 uur op NPO 3. De tolk is ook in deze gevallen steeds te zien op NPO Nieuws.

Kijken

NPO Nieuws is voor iedereen live te volgen via NPO.nl en de NPO-app, maar ook te vinden bij alle media-aanbieders, onder meer via de volgende kanaalnummers: