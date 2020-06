Ochtendshow ‘Jan-Willem Start Op’ ook komende drie jaar te horen op NPO Radio 2

Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte blijven de komende drie jaar te horen bij BNNVARA op NPO Radio 2. De DJ’s presenteren daar in ieder geval tot eind 2023 de ochtendshow ‘Jan-Willem Start Op’. Beide DJ’s hebben een nieuw contract getekend voor de komende drie jaar.

Ochtendshow

Jan-Willem Start Op is iedere werkdag tussen 6.00 en 9.00 uur te horen bij BNNVARA op NPO Radio 2. De show is de afgelopen jaren uitgegroeid tot de best beluisterde ochtendshow op de Nederlandse radio.

“Passie, teamwork, engagement en vakmanschap”

Arjan Penders, Hoofd Radio a.i. bij BNNVARA: ‘Als het team van Jan-Willem Start Op één ding heeft bewezen, is dat het niet gaat om spierballentaal maar dat een succesvol programma draait om passie, teamwork, engagement en vakmanschap. Juist daarom blijven Jan-Willem en Jeroen sowieso tot eind 2023 bij BNNVARA. En blijven ze ongetwijfeld minstens net zo succesvol als ze nu zijn.’ Jan-Willem Roodbeen: ‘De afgelopen twee jaar zijn echt omgevlogen. Op naar nog meer mooie radio in de vroege uren! Ik heb er zin in.’ Jeroen Kijk in de Vegte: ‘Dat we elke ochtend voor zo ontzettend veel mensen een vaste waarde zijn geworden, is iets waar ik heel trots op ben. Ik ben heel blij met het vertrouwen dat BNNVARA in ons uitspreekt met deze nieuwe afspraak voor de komende drie jaar.‘