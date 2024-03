Telecomaanbieder Odido verdubbelt de mobiele data voor klanten die meerdere abonnementen combineren op één adres. Zowel bestaande als nieuwe klanten kunnen zo profiteren van de dubbele data. Bestaande klanten zijn de afgelopen dagen persoonlijk geïnformeerd over deze positieve wijzigingen waarmee Odido laat zien dat het van klantgerichtheid een absolute prioriteit maakt. De wijzigingen gaan in vanaf 12 maart.

Voordeel

Heeft een klant meerdere abonnementen op één adres gecombineerd in Klantvoordeel dan wordt de databundel verdubbeld. Heeft een klant bijvoorbeeld een databundel van 20GB per maand dan krijgt de klant er 20GB bij en komt daarmee op een totaal van 40GB per maand.

Verhoging databundel bestaande klanten

De aanbieder ziet jaarlijks een toename in het totale mobiele dataverbruik op haar mobiele netwerk. Om ervoor te zorgen dat bestaande klanten met een beperkte databundel mee kunnen gaan in deze trend, heeft Odido ook meer dan 80% van haar huidige databundels gratis opgehoogd. Klanten die in aanmerking komen voor de gratis upgrade van hun databundel krijgen maandelijks minimaal 1 GB tot maximaal 5 GB cadeau, afhankelijk van hun huidige databundel. Voor klanten die meerdere abonnementen kunnen combineren in Klantvoordeel, wordt deze opgehoogde databundel ook nog eens maandelijks verdubbeld.

Meer informatie over het Klantvoordeelprogramma van Odido is te vinden op deze website.