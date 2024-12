Odido waarschuwt haar klanten voor fraude die via de telefoon plaatsvindt. De provider ontvangt meldingen van klanten die telefonisch worden benaderd door mensen die zich voordoen als medewerkers van Odido.

Validatie SIM-kaart

Deze fraudeurs geven aan dat je SIM-kaart moet worden gevalideerd of dat je SIM-kaart dringend moet worden omgezet naar een eSIM om afsluiting te voorkomen. Odido geeft aan dat deze validatie of omzetting niet aan de orde is en er sprake is van fraude. “Bij Odido zullen wij je nooit vragen om je SIM-kaart te valideren of over te zetten via een dergelijk telefoontje. Fraudeurs proberen op deze manier toegang te krijgen tot je gegevens“, aldus de aanbieder.

Wat kun je doen?

Wanneer klanten van Odido dit soort verdachte telefoontjes ontvangen wordt aangeraden direct op te hangen en te bellen naar de klantenservice van de provider via 0800 0092. Meer informatie via deze website.