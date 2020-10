Oefeninterland Nederland – Mexico live op radio en televisie

Vanavond speelt het Nederlands elftal een oefenwedstrijd tegen Mexico. De wedstrijd is live te volgen via radio en televisie.

Oefeninterland

Het Nederlands elftal oefent in aanloop naar de Nations League-wedstrijden tegen Bosniƫ-Herzegovina en Italiƫ (zondag en volgende week woensdag) in Amsterdam tegen Mexico. Het is de eerste interland van de nieuwe bondscoach Frank de Boer, die het stokje van Ronald Koeman overneemt.

Wedstrijd

De wedstrijd Nederland-Mexico wordt vanavond zonder publiek gespeeld in de Johan Cruijff ArenA. De wedstrijd begint om 20.45 uur en is live te volgen via de NOS op NPO 3. De wedstrijd is ook te volgen via een livestream op NOS.nl. De voorbeschouwing op NPO 3 begint om 20.20 uur.

NPO Radio 1

Via de radio is de wedstrijd te volgen via NPO Radio 1 in het programma Langs de Lijn en Omstreken. NPO Radio 1 is te beluisteren via FM/DAB+, alle (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet.