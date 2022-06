Omroep MAX stopt eind dit jaar met het NPO Radio 5-programma De MAX!. Met dit programma, gepresenteerd door Manuëla Kemp en Henkjan Smits, is geprobeerd meer luisteraars te binden tussen 18.00 en 20.00 uur en het doorluisteren in de avonduren te bevorderen.

“Niet voldoende gelukt”

Helaas is dat niet voldoende gelukt. Daarnaast wil NPO Radio 5 een aantal vernieuwingen doorvoeren op de zender. Om deze redenen heeft MAX moeten besluiten te stoppen met De MAX!. De laatste uitzending is, onder voorbehoud, 30 december te horen aldus de omroep op haar website.

“Gepaste manier afscheid nemen”

Daniel Dekker, Hoofd Radio bij MAX: “We zijn Henkjan Smits en Manuëla Kemp veel dank verschuldigd voor hun inzet. Sinds januari 2018 maken zij voor Omroep MAX dit mooie muziekprogramma. De luisteraars konden genieten van muziek uit de afgelopen acht decennia en de verhalen achter die muziek. We gaan op een gepaste manier afscheid nemen van De MAX! en zijn presentatoren.”

Gezondheidsproblemen

Vanwege gezondheidsproblemen van Manuëla Kemp presenteert Henkjan Smits sinds eind april De MAX! alleen en blijft dat doen. In goed overleg is besloten dat Manuëla niet terugkeert. Welk programma in 2023 te horen is op dit tijdstip, is op dit moment nog niet bekend. Na de zomer wordt er meer duidelijk over de invulling van deze uren.