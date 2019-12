Omroep West schrapt radio- en televisieprogramma’s

Omroep West schrapt in het nieuwe jaar een aantal radio- en televisieprogramma’s. Dit heeft hoofdredacteur Henk Ruijl bekend gemaakt.

Westwekker

De regionale omroep voor de regio Zuid-Holland Noord gaat in het nieuwe jaar afscheid nemen van het radioprogramma Westwekker dat momenteel elke werkdag te horen is tussen 6 en 7 uur in de ochtend.

Televisie

Ook een aantal televisieprogramma’s keren in het nieuwe jaar niet meer terug. “Op televisie gaan we nog (slechts) zes afleveringen van de gewaardeerde talkshow Frits! maken (over het Songfestival en de lokale en regionale verbintenis hiermee) en gaan we het programma Op de Kaart herhalen en niet vers maken. Ook Weet je nog eindigt, evenals TV West Sport op vrijdag na de zomer. “, aldus Ruijl.

Samenwerking

In het nieuwe jaar zal de samenwerking met lokale mediapartners zoals Bo (Bollenstreek), Sleutelstad (Leiden), WOS (Westland), Studio Alphen en DHFM (Den Haag) blijven doorgaan.

Team West

Team West – ons opsporingsprogramma in samenwerking met de politie, gemeente en het openbaar ministerie – is ook in het nieuwe jaar te zien op TV West. De zondaguitzending van TV West Sport met aandacht voor het amateurvoetbal zal ook te zien blijven op de regionale televisiezender. “Ook zetten we, opnieuw, flink in op mooie documentaires en live-uitzendingen. Ook het TV West Nieuws en het weer van Huub Mizee blijven te zien.“, aldus Ruijl.