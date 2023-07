Vanaf nu zijn de radio-uitzendingen van Omroep Zeeland niet alleen te beluisteren, maar ook te bekijken. “Via de website, app en het televisiekanaal van Omroep Zeeland kan iedereen nu meekijken in de radiostudio en zien hoe de programma’s gemaakt worden”, aldus de regionale omroep voor Zeeland op haar website.

Nieuwe studio

Radiopresentator Remco van Schellen mocht de gloednieuwe Visual Radio studio als eerste in gebruik nemen. Met zijn radioprogramma ‘Zeeland wordt wakker’ werd de radiostudio deze week op feestelijke wijze geopend. Visual Radio, of visuele radio, is een algemene term voor het toevoegen van beeld aan radio-uitzendingen. Vanaf vandaag worden op doordeweekse dagen enkele radioprogramma’s van Omroep Zeeland verrijkt met video waardoor de luisteraar ook live kan meekijken in de studio. De omroep werkt aan uitbreiding van het aantal programma’s dat via Visual Radio te bekijken is.

Dagtelevisie

Elke werkdag vanaf 06.00 uur zijn de radioprogramma’s ‘Zeeland wordt wakker’, ‘Goedemorgen Zeeland’, ‘Zeeland Nu’ en het eerste uur van ‘Zeeland komt thuis’ tussen 16.00 en 17.00 uur live te bekijken via de website, app en televisie. Op werkdagen tussen 13.00 en 16.00 uur en ook in de weekenden is er geen Visual Radio te zien. Omroep Zeeland zendt op televisie dan tekst-tv uit met nieuws en informatie.

Kijken kan onder andere via deze link.