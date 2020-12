“Onderzoek naar onderbetaling en schijnzelfstandigheid bij regio omroepen”

De Inspectie SZW is een onderzoek gestart naar Omroep Brabant, RTV Oost en Tentoo. Op verzoek van de FNV gaat de inspectie onderzoeken of sprake is van onderbetaling en schijnzelfstandigheid van omroepmedewerkers. Dit bericht vakbond FNV in een persbericht.

Tentoo

De inspectie SZW heeft een onaangekondigd bezoek gebracht aan administratiekantoor Tentoo. Niet alleen bij deze RTV Oost en Omroep Brabant maar bij bijna alle regionale omroepen werken tientallen omroepmedewerkers via administratiekantoor Tentoo: als uitzendkracht of op basis van een fictief dienstverband. ‘In beide gevallen is sprake van onderbetaling’, zegt Sharon Bandell, projectleider bij FNV Flex & Naleving.

Geen sprake van “uitzenden”

‘In het eerste geval vinden wij dat sprake is van payrolling en niet van ‘uitzenden’. Tentoo is op papier een uitzendbureau, want dat is goedkoper, maar het doet niks aan werving en selectie. De omroepen hebben deze mensen zelf geworven. In het tweede geval (fictieve dienstverband) gaat het om mensen die én geen werknemer zijn én geen zelfstandige. Zij zitten in een grijs gebied daartussen, waardoor ze niet eens onder het arbeidsrecht vallen, laat staan onder een cao. In de praktijk hebben ze werkelijk nergens recht op.”, aldus Bandell.

Gevolgen

Als de Inspectie concludeert dat er inderdaad sprake is van schijnzelfstandigheid en van onderbetaling bij de twee onderzochte omroepen, zal dit ook gevolgen hebben voor andere regionale omroepen. Het onderzoek van de Inspectie zal maanden in beslag nemen. De uitslag van het onderzoek verwacht de Inspectie niet eerder dan in de loop van volgend jaar.

Regionale omroepen willen stoppen met Tentoo

Onder druk van de FNV hebben alle regionale omroepen inmiddels gezegd te zullen stoppen met Tentoo. Bandell: ‘Daar zijn we heel blij mee. Bij structureel werk horen de omroepen hun medewerkers in dienst te nemen en te betalen volgens de cao voor omroeppersoneel. Als het gaat om tijdelijk werk, kunnen ze medewerkers inhuren via een écht uitzendbureau, dat uitbetaald volgens de cao voor uitzendkrachten. Of ze huren échte zzp-ers in: die werken voor meerdere opdrachtgevers en voor een fatsoenlijk tarief, waar ze zelf over onderhandelen. Met de landelijke publieke omroep hebben we al afgesproken dat een fatsoenlijk zzp tarief minimaal 150% van het cao-loon moet zijn.’