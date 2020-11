In de maand november staan onder andere ONS, MTV Live HD, RTL Crime en RTL Telekids in de digitale etalage bij diverse aanbieders als zender van de maand.

Zender van de Maand

Aanbieders van digitale televisie bieden met de zender van de maand de mogelijkheid om kijkers kennis te laten maken met een zender die normaal alleen in een aanvullende pakket is te zien. Dit wordt de zogenaamde zender van de maand genoemd.

ONS

Bij aanbieder SKP uit Pijnacker is ONS te zien als Zender van de Maand in november. De zender is voor elke abonnee met digitale televisie te zien via kanaal 13. “ONS is dé tv-zender voor mensen die nostalgie een warm hart toedragen. ONS biedt een breed aanbod aan goede series, Nederlandse en buitenlandse speelfilms, geschiedenis, muziek en entertainment. Bij ONS ziet u programma’s uit en over het verleden. Programma’s die u een goed gevoel geven.“, aldus de aanbieder. Normaal maakt de zender onderdeel uit van het aanvullende Premiumpakket.

MTV Live HD

Bij aanbieder SKV uit Veendam is MTV Live HD de zender van de maand in november en voor iedereen te zien via kanaal 999. Meer informatie via de website van de aanbieder.

RTL Telekids

Bij T-Mobile Thuis is de kinderzender RTL Telekids de zender van de maand en te zien voor alle abonnees op kanaal 18.

RTL Crime

Bij Online/Canal Digitaal is RTL Crime de zender van de maand in november, “RTL Crime is dé digitale zender voor de Nederlandse crime-liefhebber. Je bent zeven dagen per week, 24 uur per dag verzekerd van de beste Nederlandse en internationale misdaadprogramma’s“, aldus Online.nl. RTL Crime is bij Online.nl te zien via kanaal 42.

Ook bij KPN is RTL Crime de Zender van de Maand in de maand november.