Zaterdag 11 december wordt de zendmast in IJsselstein weer omgetoverd tot een grote kerstboom. De ontsteking is live te volgen via Internet.

23e ontsteking

Het is dit jaar de 23e keer dat de metamorfose van de zendmast de Gerbrandytoren plaatsvindt. De eerste keer was in 1992. De boom wordt verlicht door 120 ledlampen en een toplicht. De lampen bevinden zich op speciale tuien met een totale lengte van vier kilometer. Deze zijn op de toren aangebracht op respectievelijk ca. 125, 200, 265 en 325 meter hoogte. Op de grond zijn de lichtsnoeren bevestigd aan de bestaande tuiblokken. De Grootste Kerstboom is bij helder weer tot in de verre omgeving te zien, tot wel 40-50 kilometer ver en zelfs vanaf de Brienenoordbrug in Rotterdam. De kerstboom brandt tot en met Driekoningen (donderdag 6 januari 2022).

Livestream

De ontsteking van De Grootste Kerstboom is zaterdag live te volgen via de website www.degrootstekerstboom.nl. De livestream start om 19.15 uur, de ontsteking van de boom is om 19.30 uur.

Tijdens de online uitzending komen onder ander burgemeester Patrick van Domburg van de gemeente IJsselstein en Mieke Kromwijk, voorzitter van de stichting De Grootste Kerstboom, aan het woord. Verder is er een cameraploeg in de buurt van de toren op zoek naar reacties van mensen die kijken naar de ontsteking. En natuurlijk wordt er verbinding gezocht met diegenen die zorgen dat de lampen ieder jaar stralen.

Meer informatie op de website van de Grootste Kerstboom