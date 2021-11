Zaterdag 11 december gaat De Grootste Kerstboom in IJsselstein voor de 23ste keer aan. De zendmast in IJsselstein wordt dan omgetoverd in een enorme kerstboom.

Gelukt

Ondanks de coronacrisis is het de organisatie achter ‘De Grootste Kerstboom’ toch gelukt om voldoende sponsors binnen te halen om ook dit jaar de zendmast van IJsselstein weer om te toveren tot kerstboom.

Corona

Evenals vorig jaar is het ontstekingsfeest op het Podiumterrein in IJsselstein vanwege Corona geschrapt. Voorzitter Mieke Kromwijk van het bestuur van de stichting De Grootste Kerstboom: “We zijn natuurlijk heel blij dat de boom ook dit jaar brandt. Daar hadden we graag weer eens een feestje voor de regio van gemaakt, als bedankje voor ieders bijdrage. In de afgelopen maanden hebben we de mogelijkheden voor een veilig en verantwoord ontstekingsfeest serieus onderzocht en daarbij veel medewerking gekregen van de gemeente IJsselstein en evenementenbureaus. Even leek het te gaan lukken maar inmiddels is de Corona-situatie zodanig dat wij het als bestuur niet verantwoord vinden om het evenement door te laten gaan.” De ontsteking zal online te zien zijn in een korte live verbinding op www.degrootstekerstboom.nl.

Voorbereidingen

Inmiddels is er al een start gemaakt met het monteren van de lampjes in de grote zendmast. Er is een paar dagen nodig om de 120 lampen aan kabels honderden meters de lucht in te hijsen aldus RTV Utrecht.

Donateurs

De organisatie is overigens nog steeds op zoek naar nieuwe sponsors en donateurs. Meer informatie via: degrootstekerstboom.nl

Sociale media: