De Grootste Kerstboom is vanaf zaterdag ook te volgen via een livestream op Youtube. De livestream is mogelijk gemaakt door Hobbyscoop.

Ontsteking

Zaterdag 12 december rond 17.00 uur wordt de Gerbrandytoren in IJsselstein weer omgetoverd tot De Grootste Kerstboom. De ontsteking van de lampjes is niet alleen live te volgen op RTV Utrecht maar ook op Youtube. De livestream, die tot 6 januari 2021 in de lucht blijft, wordt mogelijk gemaakt door Stichting Scoop Hobbyfonds (Hobbyscoop). De stichting is nauw verbonden met de Gerbrandytoren.

Nauwe verbonden

In 2017 werd geholpen met de realisatie van de alternatieve kerstboom na blikseminslag en in 2018 werkten beide organisaties nauw samen om een geheel nieuwe verlichting te realiseren. Daarnaast beschikt de stichting over een aantal camera’s in de zendmast.

Live videostream

Bij Hobbyscoop kwam bestuurslid Peter (PA3PM) op het idee om de kerstboom in beeld te brengen via een live videostream. “We beschikken reeds over een tweetal camera’s die vanaf de Gerbrandytoren prachtige beelden geven van de mast en de wijde omgeving vanaf 220 meter hoogte. Hieraan hebben we nu een camera toegevoegd die bij een bewoner in de wijk Zenderpark op het dak is geplaatst en met een straalverbinding gekoppeld is met de rest van het systeem.“, aldus Peter van Hobbyscoop.

In een rotatie worden nu afwisselend beelden gestreamd van de Grootste Kerstboom, het live beeld van IJsselstein (en een deel van de lampjes) en een skycam waarop ook een stuk van de boom te zien is. De livestream is vanaf zaterdagmiddag hier te vinden. De livestream blijft actief tot 6 januari 2021.

Video: