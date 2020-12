Ontsteken van ‘De Grootste Kerstboom’ live te volgen op RTV Utrecht

Op zaterdag 12 december gaat De Grootste Kerstboom in IJsselstein weer aan. RTV Utrecht zal de ontsteking live uitzenden.

Zendmast wordt kerstboom

Zaterdag 12 december gaat De Grootste Kerstboom in IJsselstein voor de 22ste keer aan. De zendmast in IJsselstein, De Gerbrandytoren, wordt dan omgetoverd in een enorme kerstboom. “Ondanks de coronacrisis is het de organisatie achter ‘De Grootste Kerstboom’ toch gelukt om voldoende sponsors binnen te halen om ook dit jaar de zendmast van IJsselstein weer om te toveren tot kerstboom.”, aldus de organisatie. De ontsteking is zaterdag vanaf 17.00 uur live te volgen via de regionale omroep RTV Utrecht.

Tijdens de ontsteking, rond 17.20 uur, zijn er geen activiteiten rondom de Gebrandytoren of op evenementterrein Het Podium. De stichting Kerstboom rekent er op volgend jaar weer een echt ontstekingsfeest te kunnen houden.

‘Schijn een lichtje op mij’

In samenwerking met de Stichting Grootste Kerstboom brengt de regionale omroep een speciale live TV én online uitzending: Schijn een lichtje op mij. “Bekende en onbekende Nederlanders vertellen wat de ‘boom’ zo bijzonder maakt, we kijken mee tijdens het ophangen van de lampen en we maken een live verbinding naar de ontsteking“, aldus de omroep.

Televisie

Schijn een lichtje op mij is te zien bij RTV Utrecht op televisie en online. RTV Utrecht is onder andere landelijk te zien via het digitale basispakket van Ziggo op kanaal 708 en wereldwijd via Internet. De uitzending is na afloop ook terug te kijken via de website van de regionale omroep.

De boom brandt tot Driekoningen (woensdag 6 januari).

Meer informatie via: https://www.degrootstekerstboom.nl/

