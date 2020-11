Zendmast IJsselstein vanaf 12 december weer ‘De Grootste Kerstboom’

Zaterdag 12 december gaat De Grootste Kerstboom in IJsselstein voor de 22ste keer aan. De zendmast in IJsselstein wordt dan omgetoverd in een enorme kerstboom.

Gelukt

Ondanks de coronacrisis is het de organisatie achter ‘De Grootste Kerstboom’ toch gelukt om voldoende sponsors binnen te halen om ook dit jaar de zendmast van IJsselstein weer om te toveren tot kerstboom.

Reservepotje

“Uit alle reacties merken we dat velen nog meer dan ooit uitkijken naar de Grootste Kerstboom. Tegelijkertijd maakt de coronacrisis het best lastig om de klus te klaren. Zeker financieel. Toch kan de boom ook dit jaar aan. Dit dankzij onze trouwe (en een aantal nieuwe) donateurs, vrienden en sponsoren. Verder hebben we de afgelopen jaren een voorzichtig financieel beleid gevoerd, waardoor we nu, indien nodig, een reservepotje kunnen aanspreken“, aldus de organisatie.

Voorbereidingen

De voorbereidingen zoals het testen van de lampen en overleg met alle betrokken partijen “verlopen voorspoedig”, aldus de organisatie. Binnenkort start het Corona-proof ophangen van de lampen.

Donateurs

De organisatie is overigens nog steeds op zoek naar nieuwe sponsors en donateurs. Meer informatie via: degrootstekerstboom.nl

