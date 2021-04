Ook lokaal DAB+-netwerk in de Achterhoek in de lucht

Sinds dit weekeinde zijn er ook lokale uitzendingen via de digitale ether (DAB+) te horen in de Achterhoek. Het netwerk is te beluisteren in de Achterhoek op kanaal 6A.

Vergunning

Sinds maart van het vorige jaar is het mogelijk om een lokale vergunning aan te vragen voor uitzendingen in de digitale ether. Agentschap Telecom heeft hiervoor 22 lokale DAB+-kanalen beschikbaar gesteld. Ook diverse lokale omroepen in de Achterhoek hadden vorige jaar een vergunning aangevraagd en verkregen van Agentschap Telecom.

On air

De afgelopen maanden zijn vrijwel alle lokale netwerken in de lucht gebracht behalve het netwerk in de Achterhoek. Daar is sinds dit weekeinde verandering in gekomen. Via kanaal 6A zijn in de Gelderlandse Achterhoek nu de lokale omroepen Optimaal FM, Gelre FM en Leuk FM te horen. Daarnaast is de commerciƫle radiozender Hotradio Hits te beluisteren via dit kanaal. Er wordt uitgezonden vanuit Ruurlo in een kwaliteit van 96 kbps.

Experiment

In 2017 waren er in de Achterhoek ook al lokale uitzendingen via DAB+ te horen. Toen werd er in opdracht van de NLPO, de overkoepelende organisatie van lokale omroepen in Nederland, uitgezonden met diverse steunzenders op relatief laag vermogen op kanaal 6A.

On air

Met het in de lucht brengen van het lokale DAB+-netwerk in de Achterhoek zijn alle 22 lokale DAB+-netwerken in de lucht. Deze vergunningen zijn geldig tot en met 31 december 2022. Een overzicht van de uitgegeven vergunningen van Agentschap Telecom vind je hier.