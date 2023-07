Ook in 2023 heeft het mobiele netwerk van KPN weer de beste dekking en de hoogste snelheden van Nederland. Dat blijkt uit de nieuwste analyse van Ookla. Voor het vierde jaar op rij is KPN uitgeroepen tot het beste mobiele netwerk van Nederland.

Onderzoek

Ookla® vergelijkt voor zijn onderzoek de gemiddelde prestaties van vele honderdduizenden gebruikers van de verschillende Nederlandse mobiele netwerken. Sinds 2020 komt KPN als beste uit de test. Er wordt voor het onderzoek gekeken naar de kwaliteit van de mobiele dekking en datasnelheden van de gebruikers op de verschillende mobiele netwerken. Het eerste halfjaar van 2023 zijn hiervoor ruim 217.000 tests van gebruikers geanalyseerd.

Snelheid

KPN noteerde in deze periode de hoogste down- en uploadsnelheden, met respectievelijk 136,12 Mbps en 21,45 Mbps. Ook met 5G kwam KPN als beste uit de test, met gemiddeld 175,54 Mbps down en 33,69 Mbps up. Op het gebied van mobiele dekking kwam de provider als beste uit de bus, met een coverage score van 813 punten. Meer over de Ookla-test vind je op de website van KPN.

Extra zendmasten

KPN heeft de afgelopen jaren haar mobiele netwerk verder verbeterd met de bouw van meer dan 100 nieuwe zendmasten. Sinds 2021 heeft de provider 105 nieuwe antenne opstelpunten gebouwd. Deze antennes zijn geplaatst in zowel de steden als meer landelijk gelegen gebieden. In stedelijke gebieden is dit met name om de capaciteit van het netwerk op drukke plekken verder te verbeteren, zoals in bijvoorbeeld Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven. Op de website van KPN is hier meer over te lezen.