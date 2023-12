Aanbieders KPN en Ziggo bieden hun abonnees op Oudejaarsavond een aantal exclusieve muziekconcerten.

KPN

Op KPN TV (Kanaal 41) is het concert van The Streamers te zien dat op 2e Kerstdag is uitgezonden. “Er waren maar liefst 21 artiesten aanwezig, waaronder Emma Heesters, Snelle, Guus Meeuwis, Zoë Tauran, VanVelzen, Kraantje Pappie en Nick Schilder, die belangeloos optraden voor War Child. De vrolijke en hartverwarmende performances van The Streamers en hun gasten, gevuld met bekende hits en betoverende kerstklassiekers, maakten het tot een onvergetelijke avond“, aldus KPN. Op oudjaarsavond, vanaf 20:00 uur, brengt KPN op kanaal 41 de hoogtepunten van dit concert exclusief voor haar abonnees.

Ziggo

Bij aanbieder Ziggo zijn vanavond een aantal concertregistraties uit de Ziggo Dome te zien via Ziggo TV op kanaal 13 en ZiggoGO. “Op oudejaarsavond zenden we vanaf 18.15 tot in de late uurtjes een aantal spetterende shows uit. Zoals Holland Zingt Hazes 2022 en The Tribute Live in Concert 2023 vanuit de Ziggo Dome, met de beste tributebands uit het programma The Tribute – Battle of the Bands“, aldus de aanbieder.

Meer concerten

Naast deze uitzendingen zijn er ook op de andere televisiezenders genoeg concertregistraties te zien op Oudejaarsavond. Zo brengt NPO 3 vanaf 22.10 uur het Muziekfeest van het jaar 2023. Op RTL 4 is vanaf 00.10 uur een registratie te zien van de Vrienden van Amstel Live. Op RTL 5 is om 23.00 uur een concert van de Edwin Evers Band te zien en SBS6 brengt vanaf 00.10 uur een concert van de Snollebollekes .