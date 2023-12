Ziggo trakteert haar klanten op de registratie van een aantal concerten uit de Ziggo Dome. De concerten zijn zowel te zien tijdens de beide Kerstdagen alsmede op Oudejaarsavond op Ziggo TV. Dit kanaal is voor alle abonnees van de aanbieder te zien op kanaal 13 alsmede via ZiggoGO.

Avond van de Filmmuziek

Op 1e Kerstdag wordt om 20.30 uur een registratie uitgezonden van de 7e editie van de Avond van de Filmmuziek. Dit concert vond in 2022 plaats in de Ziggo Dome. Het Metropole Orkest onder leiding van Jules Buckley speelt een grote variëteit aan filmmuziek van grootheden als Hans Zimmer, John Williams en Alan Silvestri. Het orkest wordt bijgestaan door het Nederlands Concertkoor en vele gastoptredens van onder anderen Tania Kross, Waylon, Lakshmi, Iris Hond en Ellen ten Damme. Speciale aandacht deze avond voor componist Ennio Morricone (1928-2020) en 60 jaar James Bond.

Suzan & Freek

Op 2e Kerstdag wordt het concert van Suzan & Freek uit 2022 uitgezonden. Ook dit concert is opgenomen in de Ziggo Dome.

Muzikale afsluiting 2023

Op Oudejaarsavond worden vanaf 18.15 uur diverse concerten uitgezonden. Het gaat onder andere om Holland Zingt Hazes (2022) en The Tribute Live in Concert (2023) Beide concerten vonden plaats in de Ziggo Dome. Om 00.00 uur is het Nederlandse dj-duo ‘Housequake’ te zien op het televisiekanaal van de aanbieder.

Kijken

Alle concerten zijn te zijn via Ziggo TV (kanaal 13 en Ziggo GO). Naast de gratis concerten biedt Ziggo meer december-kado’s voor haar klanten zoals 25 gratis films, een gratis entertainment magazine , een gratis app voor een virtuele openhaard en diverse televisiezenders zijn tijdelijk te zien in het digitale basispakkket TV Standard.