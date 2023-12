Ziggo biedt sinds kort de mogelijkheid om een virtuele openhaard in de huiskamer te brengen. De aanbieder heeft hiervoor een app geïntroduceerd op de Mediabox.

Openhaard

Met de koude wintermaanden in aantocht heeft Ziggo sinds kort een nieuwe app gelanceerd op de Mediabox Next en Mediabox Next Mini. Het gaat om de app Fireplace die te downloaden is via het onderdeel Apps op de Mediabox van Ziggo. De app toont continu beelden van een haarvuur. “Deze warme app brengt romantiek en sfeer in elke huiskamer met een knapperend haardvuur zonder rook of geuroverlast“, aldus de aanbieder.

Meer opties

Liefhebbers van gezelligheid in de woonkamer middels een virtuele openhaard die niet beschikken over een Mediabox van Ziggo kunnen ook terecht op Youtube. Daarnaast zijn er diverse apps te vinden in de Google Playstore en Apple Appstore die ook de mogelijkheid bieden tot het tonen van een virtuele openhaard.