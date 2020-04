OUTtv breidt via SKY uit naar Verenigd Koninkrijk en Ierland

De Nederlandse zender OUTtv is met ingang van vandaag ook te zien in Groot-Brittannië en Ierland. Vandaag is OUTtv in het Verenigd Koninkrijk en Ierland gelanceerd op het grootste tv-platform in Europa, SKY.

Primeur

OUTtv is het eerste Nederlandse mediabedrijf dat met een eigen, op het Verenigd Koninkrijk gerichte zender de grootste tv-markt in Europa betreedt en haar bereik vergroot met meer dan 12 miljoen huishoudens. Dit bericht de televisiezender in een persbericht.

“Voeten in de aarde”

“Onze gay- en open-minded levensstijl is via OUTtv nu permanent zichtbaar in het Britse & Ierse medialandschap. Het aanbieden van onze programmering bij Sky had wel wat voeten in de aarde door de complexe regelgeving, maar we zijn in staat om binnen de kaders zowel ons filmaanbod als onze lifestyle programmering te tonen. Wij hopen wat extra kleur in de huiskamers te brengen, en onze doelgroep door deze ongekende tijden heen te loodsen. Het is de bedoeling om in de komende periode onze diensten en services uit te breiden met ons video-platform, en met onze lokale partner Brand Events branded-evenementen en lokale programmering aan te bieden.” aldus oprichter & CEO van OUTtv, Marc Putman.

SKY

OUTtv is als premium tv-zender bij SKY op kanaalnummer 330 te ontvangen. Met het toevoegen van de tv-zender in het Verenigd Koninkrijk en Ierland is OUTtv inmiddels in 12 landen en voor meer dan 17 miljoen huishoudens beschikbaar.

In Nederland is de zender onder andere te zien via de digitale televisiepakketten van Ziggo en KPN. Meer informatie via de website van de televisiezender.