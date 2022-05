Agentschap Telecom gaat tien lokale FM-kavels veilen. Voor deze tien kavels is meer dan één gegadigde en dat betekent dat voor deze kavels een veiling plaatsvindt.

Lokale FM-frequenties

Begin dit jaar is er door Agentschap Telecom een aanvraagprocedure gestart voor zestien nieuwe vergunningen voor de FM. Het gaat om analoge FM-frequenties met een klein lokaal bereik in Gouda, Winschoten, Wageningen, Apeldoorn, Zevenaar, Emmen, Hoogvliet, Rotterdam, Etten-Leur, Breda, Amersfoort, Coevorden, Emmeloord, Deventer, Zeeland (in Noord-Brabant) en Eindhoven. De vergunningen lopen tot 1 september 2024.

Niet via DAB+

De frequenties die beschikbaar komen, zijn door geïnteresseerde partijen aangedragen. Er geldt geen verplichting om de radioprogramma’s ook via DAB (digitale radio) uit te zenden. Mogelijk worden deze frequenties na afloop van de looptijd van de vergunningen gekoppeld aan lokale DAB-kavels.

Beoordelingsfase afgerond

Inmiddels is de beoordelingsfase afgerond door Agentschap Telecom. Hieruit blijkt dat er voor tien vergunningen een veiling moet plaatsvinden omdat er meer dan één gegadigde is. Het gaat om de kavels B40 tot en met B44, B46 en B49 tot en met B52. Een overzicht van de diverse kavels vind je hier.

Voor de vergunningen voor kavels B39 (Gouda), B47 (Etten-Leur), B48 (Breda) en B53 (Zeeland / NB) is maar één gegadigde en deze kavels kunnen zonder veiling (‘om-niet’) worden verleend. Voor kavel B45 (Rotterdam / Hoogvliet) en kavel B54 (Eindhoven) is helemaal geen belangstelling en worden daarom niet verdeeld.

Veiling

De veiling van de vergunningen voor de kavels B40 tot en met B44, B46 en B49 tot en met B52 is gepland op 14 juni 2022. De veiling vindt via internet plaats met behulp van een elektronisch veilingsysteem.