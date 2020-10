Pebble TV, Nicktoons, CI en Stingray Classica HD in de digitale etalage

In de maand oktober staan onder andere Pebble TV, Nicktoons, Crime+Investigation en Stingray Classica HD in de digitale etalage bij diverse aanbieders als zender van de maand.

Zender van de maand

Aanbieders van digitale televisie bieden met de zender van de maand de mogelijkheid om kijkers kennis te laten maken met een zender die normaal alleen in een aanvullende pakket is te zien. Dit wordt de zogenaamde zender van de maand genoemd.

T-Mobile Thuis

In oktober is CI (Crime+Investigation) de televisiezender van de maand bij aanbieder T-Mobile Thuis en voor iedereen te zien op kanaal 18. CI onderzoekt de duistere kanten van het menselijk leven.

Kabelnoord

Bij aanbieder Kabelnoord is Pebble TV de zender van de maand en voor iedereen met digitale televisie bij Kabelnoord te zien via kanaal 13. “Pebble TV is geweldloos, fantasierijk, leerzaam, en zendt 24 uur per dag Nederlandstalige kinderprogramma’s uit zonder reclame“, aldus Kabelnoord.

SKV

Bij aanbieder SKV uit Veendam is Nicktoons de zender van de maand en voor iedereen met digitale televisie bij SKV te zien via kanaal 999. “Nicktoons is een zender voor de jeugd die dol is op cartoons“, aldus SKV. De zender maakt normaal onderdeel uit van het aanvullende Extra en/of Kids-pakket.

Canal Digitaal

Bij televisieaanbieder Canal Digitaal is Stingray Classica HD de zender van de maand in oktober. De zender, die normaal onderdeel uitmaakt van het Royaal-pakket is voor iedereen met digitale televisie bij de aanbieder te zien via kanaal 52. Meer informatie op de website van Canal Digitaal.

KPN

Eerder was al bekend geworden dat SLAM! TV de zender van de maand is bij aanbieder KPN in de maand oktober.