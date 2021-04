Petitie tegen ‘538 Oranjedag’ wordt massaal getekend

Een petitie tegen het feest ‘538 Oranjedag’ wordt massaal ondertekend. De teller stond zondagochtendal op 115.000 handtekeningen.

538 Oranjedag

Op zaterdag 24 april organiseert Radio 538 in Breda een Fieldlab Evenement onder de noemer 538 Oranjedag. Bij het feest kunnen 10.000 bezoekers aanwezig zijn. Kaarten hiervoor waren deze week in zeer korte tijd uitverkocht en worden nu zelfs via Marktplaats voor hoge prijzen verhandeld. Bij de proefevenementen van Fieldlab wordt onderzocht hoe mensen in coronatijd veilig naar evenementen kunnen.

Grootste Fieldlab-evenement

Het 538-Koningsdagfeest is het grootste Fieldlab-evenement tot nu toe. Deelnemers en andere betrokkenen moeten van tevoren een sneltest doen. Ook vijf dagen na het evenement worden ze getest, staat in de voorwaarden van de Fieldlabs.

Petitie

Een petitie van een arts van het Amphia Ziekenhuis in Breda met de titel ”Met 538 de zorg geminacht’ tegen het 538-Koningsdagfeest is binnen een dag al meer dan 115.000 keer ondertekend. De initiatiefnemers van de petitie, behalve de arts ook andere “verontruste zorgverleners” zeggen: “Het vieren van een feest met 10.000 man op 400 meter van een door Covid overbelast ziekenhuis is een slag in het gezicht van patiënten en zorgverleners“.

Momenteel proberen zoveel mensen de petitie te tekenen dat de website Petities.nl de toestroom niet aan kan. De petitie is hier te vinden.