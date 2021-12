Vanaf vrijdag start de radiozender PINK. Een radiozender voor en door vrouwen. De Vlaamse radiozender is wereldwijd te beluisteren via Internet.

Voor en door vrouwen

“Bij ons hoor je dagelijks de beste mix van vrouwelijke artiesten (van Aretha Franklin tot Kosheen en Billie Eilish), de actualiteiten van de dag en de meest interessante toppics. PINK! is eerste radiozender in Vlaanderen gemaakt door een voor vrouwen maar is veel meer dan dat… PINK! is zender met ballen en gaat geen toppic uit de weg!“, aldus de radiozender in een persbericht.

Luisteren

De uitzendingen starten officieel op vrijdag 17 december. Via de website van de radiozender kan er echter al geluisterd worden naar PINK. Meer informatie via de website van de radiozender.

Girlpower

In Nederland is er ook een radiozender met aandacht voor vrouwelijke artiesten actief: GirlPower. De radiozender zendt uit via Internet en in delen van Nederland via DAB+.

