Piratencultuur nu onderdeel Immaterieel Erfgoed

De ‘Cultuur van de Piratenmuziek’ is nu officieel bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Dit heeft Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland bekend gemaakt.

Inventaris

“Deze inventaris omvat levend en dynamisch erfgoed dat van generatie op generatie wordt doorgegeven en nooit in strijd is met de Nederlandse wet of mensenrechten.“, aldus

het kenniscentrum. Niet erfgoedprofessionals maar de beoefenaars zelf bepalen wat hun erfgoed is. Met de nieuwe bijschrijvingen bestaat de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland inmiddels uit ruim 185 vormen van erfgoed waaronder ambachten, feesten en sociale praktijken.

Cultuur van de Piratenmuziek

De Cultuur van de Piratenmuziek (met uitzondering van illegaal zenden) bestaat uit de legale activiteiten die in het verleden vanuit de zendpiraterij zijn ontstaan. Het omvat zowel het draaien, het via internet uitzenden, het maken en zingen als het beluisteren van piratenmuziek. Het gaat veelal om Nederlandstalige muziek die niet of nauwelijks te horen is op de zenders uit ‘Hilversum’.

De internetstations zijn vaak groepen piraten die allen een deel van de programmering voor hun rekening nemen om zodoende een dag vullend programma te kunnen realiseren. Het zenden is niet het enige wat bij de Cultuur van de Piratenmuziek hoort, in Noord en Oost Nederland is bij bijna ieder dorpsfeest piratenmuziek te horen. Meer specifieke piratenfeesten kennen vinylbattles, waarbij verschillende piraten live muziek draaien en het publiek bepaalt of ze origineel zijn qua muziek.

