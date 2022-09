Op zaterdag 22 oktober kunnen twee piratenteams een dag lang legaal hun platen draaien op Tukker FM.

Tukker FM Tentfeest

Op zaterdag 22 oktober wordt in Borger het Tukker FM Tentfeest gehouden. Op dit feest zijn er optredens te verwachte van onder andere Sneeuwbal Trio, Henk Wijngaard, De Marlets, Jannes, Erik & Sanne en nog vele anderen. Kaarten zijn inmiddels te bestellen via de website van de radiozender.

Live uitzendingen

De radiozender zendt zaterdag 22 oktober de gehele dag uit vanaf het festivalterrein in Borger. De radiozender is op zoek naar twee piratenteams die gedurende die dag hun platen vanaf vinyl willen draaien. Aanmelden kan via het emailadres piraat @ tukker.fm.

Luisteren

De radiozender is in een groot deel van midden, oost en noord Nederland te beluisteren via de FM, in heel Nederland via DAB+ en wereldwijd via Internet.

Afbeelding: