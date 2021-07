Podcasts NRC en NPO worden goed beluisterd

De podcast NRC Vandaag is de best beluisterde podcast van Nederland. Dit blijkt uit de eerste podcastmeting van Stichting Nationaal Luister Onderzoek (NLO).

Rapportage

NLO rapporteert vanaf nu maandelijks de downloads van podcasts en audio on demand. De eerste toplijst van de ‘NLO Podcast & Audio on demand Standaard’ over de maand mei is deze week verschenen.

NRC Vandaag

NRC Vandaag is met afstand de best beluisterde podcast van Nederland met gemiddeld 305.778 downloads per week (1,2 miljoen per maand). Dit is twee keer zoveel als de nummer twee in de lijst, De Dag van NPO Radio 1 (150.214 downloads per week). In de top 10 vinden we nog twee NRC podcasts terug: NRC Onbehaarde Apen, die wekelijks een wetenschappelijk thema uitlicht en NRC Haagse Zaken, waarin wordt besproken wat er speelt op en rond het Binnenhof.

NPO

De Nederlandse Publieke Omroep noemt zich de koploper op het gebied van podcasts en audio on demand. NPO voert met ruim twee miljoen wekelijkse downloads de toplijst van mediabedrijven aan Naast de 2,1 miljoen wekelijkse downloads die in de maand mei gemeten zijn, blijkt uit de eerste toplijst van de NLO Podcast & Audio on demand Standaard dat de NPO ook de meeste wekelijkse gebruikers heeft.

Meer dan 686.000 mensen maken op wekelijkse basis gebruik van de 327 actieve podcasttitels van de NPO. In de top 10 staan maar liefst zeven podcasttitels van NPO. Hofleverancier van de NPO-podcasts is NPO Radio 1 met 38 podcasttitels. In totaal telt de audiotoplijst 48 NPO-titels.

Meer informatie over de luistercijfers van podcasts vind je hier.